Cristiano Ronaldo esteve com o novo selecionador nacional Roberto Martínez na Arábia Saudita.

O selecionador nacional está na Arábia Saudita e reuniu-se com o capitão da Seleção como primeiro ato oficial enquanto responsável máximo do futebol da seleção portuguesa.

No Mercado Aberto desta sexta-feira, Nuno Luz revelou mais detalhes sobre o encontro. O jornalista fala numa reunião “muito positiva para ambas as partes”, numa conversa que decorreu “abertamente” e na qual o novo selecionador nacional afirmou ter “o maior respeito” por CR7. Já o avançado do Al Nassr disse estar “100% disponível” para jogar pela Seleção Nacional.