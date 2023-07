De hotel em hotel

Azeite? Vinho? Enchidos da região? Há de tudo na primeira paragem deste episódio onde os sabores e os cheiros do Douro e de Trás os Montes se confundem.

A cozinha é inspirada na localização e a vista desta esplanada faz inveja a quase todas as outras. Inspirados pelo vinho que se faz no Douro mas que tem o Porto no nome, vamos até Gaia ver as vistas da Invicta cidade.

O hotel tem na cozinha a assinatura do Chef Ricardo Costa e das suas duas estrelas Michelin. As sugestões são tão simples até porque para complexa já basta a imagem com que fica sob a cidade do outro lado do rio.

O Portugal na Esplanada de Hotel também o leva até aos arrozais da Comporta e a um dos melhores pôr-do-sol daquela zona.

A vista é inspiradora e a cozinha oferece-lhe na inovação pratos e bebidas irreverentes. E como se não bastasse, ainda rumamos a sul, até ao Algarve e a Vale do Lobo. Sushi e cozinha tradicional são as sugestões de um espaço com piscina a um pezinho do mar. Aproveite as sugestões.