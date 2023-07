Portugal na Esplanada

Vinho verde em madura história

No Portugal na Esplanada do Minho sugerimos que conheça a história e a gastronomia da região nas nossas esplanadas, mas que aproveite também as novidades das sugestões. Conhecida pelos vinhos verdes e pelo verde da paisagem, a região do Minho apresenta-se como um lugar cheio de novidades para explorar.