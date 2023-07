Há rio e mar

Para primeira paragem escolhemos a terra dos templários e do Convento de Cristo. Tomar é uma terra do Médio Tejo que vive de perto as qualidades do rio Nabão, pano de fundo da esplanada que lhe sugerimos. Fataça e bacalhau são as escolhas do chef Fábio que finaliza a refeição com uma sugestão de doce conventual.

Em Abrantes encontramos um parque da cidade com uma daquelas esplanadas que é sempre uma boa escolha para momentos em família. Tem eventos, clássicos e a simplicidade das tostas ou das sangrias. Se por ali passar, veja se o Sr. Armindo anda por lá e junte-se para umas conversas perto do lago.

É em Alcobaça que encontramos uma daquelas esplanadas da categoria “quase secreta”. Chama-se O Cabeço, fica a cinco minutos do mosteiro da cidade e tem a Evelina e o Pedro João aos comandos do espaço. Petiscos e natureza são o ingrediente principal deste lugar.

A viagem termina no Noah Surf House com o segredo da Tia Lurdes. Um arroz de peixe que nem a ferros vai conseguir saber a origem do tempero. Se por lá passar, por favor, tente descobrir e depois conte-nos.

Ficha técnica: