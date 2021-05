"Eu sou campeão"

O dia em que o Sporting se sagrou campeão de futebol ficará para sempre na memória de Frederico Varandas. Os nervos, as lágrimas e a festa: a SIC acompanhou o presidente leonino no dia da vitória do título e nos seguintes.

Numa entrevista intimista, Frederico Varanda recorda a contratação do Ruben Amorim, fala da corrupção que existe no futebol e lembra o ataque na academia de Alcochete. Uma das promessas que tinha feito era a conquista do campeonato. Essa já está cumprida.