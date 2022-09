Brasil a votos: um país dividido

A menos de um mês para as eleições presidenciais brasileiras, a campanha eleitoral mostra um país cada vez mais dividido.

Os favoritos são bem conhecidos dos brasileiros: Lula da Silva, do PT, que saiu da prisão, viu as sentenças da Lava-Jato anuladas e quer voltar ao Palácio do Planalto e Jair Bolsonaro, atual Presidente, ligado à extrema-direita, que enfrenta uma alta rejeição dos eleitores, depois de desvalorizar a pandemia e incitar à violência contra os adversários.

Na Reportagem Especial, vamos ver como o Brasil chegou a este ponto tão extremado e o que está em jogo na vida dos brasileiros.