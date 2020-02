No Jornal da Noite

A Grande Reportagem SIC foi a procura de respostas num país onde a instabilidade politica é um problema crónico e os golpes de Estado foram uma constante nas últimas quatro décadas. Na Guiné, os funcionários públicos passam anos sem receber salário e a corrupção alimenta o narcotráfico, fazendo do país uma placa giratória da droga que vai da América Latina para a Europa.

Num país onde falta praticamente tudo, os cidadãos substituíram-se ao Estado e tomaram as rédeas de diversas áreas da sociedade civil, da educação à saúde publica. Nas últimas semanas, a palavra "guerra" voltou a pairar sobre a Guiné Bissau. Foi usada pelo General que venceu as presidenciais de dezembro, num resultado que a oposição contesta com alegações de fraude. Umaro Sissoco Embaló tomou posse esta semana, numa cerimónia vista como simbólica, uma vez que os resultados eleitorais ainda não foram validados pelo Supremo Tribunal. O primeiro-ministro guineense fala num "golpe de Estado".

"Guiné Bissau: quando é que esta terra arranca?" é uma Grande Reportagem para ver, quinta-feira, no Jornal da Noite da SIC.