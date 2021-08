Mais de metade das vagas para médicos de família por preencher em Lisboa

Do último concurso aberto para médicos de família na região de Lisboa e Vale do Tejo mais de metade das vagas ficou por preencher. Ao contrário a região Norte, que conseguiu ocupar todos os lugares postos a concurso.

Das 230 vagas abertas para médicos de família nos centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, apenas 102 foram preenchidas. As restantes ficaram por ocupar, o que faz com que Lisboa continue a ser a região do país com mais carência de médicos de família.

Em Lisboa, tinham terminado a especialidade 111 médicos. O Governo decidiu abrir mais vagas já que ambicionava que clínicos recém-formados noutras regiões escolhessem centros de saúde da região para trabalhar, o que acabou por não acontecer.

Os médicos de família admitem que o custo de vida em Lisboa interfere na fase de escolha.

O Norte, mais uma vez, conseguiu captar todos os especialistas em medicina familiar que precisava. Preencheu as 88 vagas que tinham sido postas a concurso.

Ao todo no país foram abertas 459 vagas para médicos de medicina familiar. Ficaram por preencher 180. Em maio, havia 950 mil portugueses sem médico de família. Feitas as contas cerca de metade continuarão sem medico no centro de saúde.