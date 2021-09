Custos de tratamento inovador para cancro suportados pelo IPO de Lisboa e Porto

Um tratamento inovador para combater cancros do sangue está a pesar nos orçamentos dos IPOs de Lisboa e do Porto. Custa 300 mil euros por doente, despesa que é suportada exclusivamente pelos dois hospitais oncológicos.

O IPO do Porto foi o primeiro a aplicar o tratamento em Portugal, uma terapêutica inovadora com células CAR-T, indicada para combater cancros do sangue.

O Jornal de Notícias explica que os institutos de oncologia são os únicos com autorização para aplicar o tratamento e são também os únicos a suportar a despesa. Pagam cerca de 300 mil euros por cada tratamento.

No IPO do Porto, já receberam este medicamento 31 doentes de toda a região Norte, de Coimbra e até dos Açores e da Madeira.

Em Lisboa, foram tratados oito doentes, três eram de fora da instituição.

Tem sido discutida a necessidade de criar uma linha de financiamento específica para este medicamento. Mas para o presidente do IPO de Lisboa essa não é a solução.

Este é apenas um dos tratamentos de última linha a que o IPO recorre. Todos eles muito caros, mas que podem salvar vidas.

