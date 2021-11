Vacina contra o HPV diminui o risco de cancro do colo do útero em 87%

As jovens mulheres britânicas que foram vacinadas contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) na adolescência com a versão mais antiga da vacina da GlaxoSmithKline - Cervarix - diminuíram o risco de cancro do colo do útero em 87%, revela um estudo feito no Reino Unido.

No estudo que acompanhou as raparigas desde 2008 e que agora são jovens mulheres na casa dos 20 anos, veio demonstrar que:

as raparigas que receberam as doses recomendadas da vacina entre os 12 e os 13 anos reduziram o risco de cancro do colo do útero em 87%;

as raparigas que receberam a vacina entre os 14 e os 16 anos reduziram o risco em 62%;

as jovens que receberam a vacina com idades entre o 16 e os 18 anos reduziram o risco em 34%.

Os resultados do estudo publicado na revista The Lancet "devem tranquilizar aqueles que ainda estão hesitantes sobre os benefícios da vacinação contra o HPV", segundo os investigadores.

A vacina Cervarix, desenvolvida pela GSK, protege contra dois tipos de vírus HPV que são responsáveis por cerca de 70% a 80% dos cancros do colo do útero - o vírus do papiloma humano engloba mais de 200 vírus.

Desde setembro de 2012 que há uma outra vacina - Gardasil da Merck - que protege contra quatro tipos de HPV associados ao cancro do colo do útero, da cabeça e do pescoço. É esta a vacina que é utilizada em Portugal.

Portugal tem a vacina contra o HPV no Plano Nacional de Vacinação para raparigas e rapazes

A vacina contra infeções por HPV faz parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV).

"Está recomendada para administração aos 10 anos de idade, aplicável para raparigas, num esquema de duas doses (0, 6 meses)", refere a direção-geral da Saúde.

Em outubro de 2020 a vacina foi alargada a rapazes. Assim, a partir do 10 anos de idade são dadas "2 doses da vacina (com intervalos de 6 meses) contra infeções pelo vírus do Papiloma humano de 9 genótipos (HPV9)".

A infeção por HPV pode originar vários tipos cancros como:

cancro do colo do útero

cancro vaginal

cancro anal

cancro da vulva

cancro orofaríngeo

cancro peniano

A vacina contra o HPV só pode prevenir uma infeção, não elimina o vírus do organismo humano depois de contraído. Por isso é que a imunização deve ser dirigida às crianças antes de se tornarem sexualmente ativas.

Cancro do colo do útero é o quarto mais comum entre as mulheres

O cancro do colo do útero é o quarto tipo de cancro mais comum em mulheres em todo o mundo, responsável pela morte de mais de 300 mil todos os anos.

Quase nove em cada dez mortes ocorrem em países em desenvolvimento, onde há pouco acesso à despistagem da doença. .

A Organização Mundial de Saúde pretende a erradicação do cancro do colo do útero, tendo para tal um plano de vacinação a que mais de 100 países aderiram.