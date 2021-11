Quatro mitos sobre antibióticos

Em Portugal, morrem 1.160 pessoas por ano devido a bactérias resistentes a vários antibióticos. Nos hospitais, uma em cada cinco infeções é causada por bactérias resistentes. Como é que as bactérias se tornam resistentes? Uma das causas é a má utilização de antibióticos. A SIC Notícias apresenta-lhe, no Dia Europeu dos Antibióticos, quatro mitos sobre o fármaco:

Os antibióticos ajudarem nas gripes e constipações é um dos mitos.

Margarida Graça Santos, médica interna de Medicina Geral e Familiar, explica que os antibióticos tratam bactérias:

"Os antibióticos devem ser usados apenas com uma infeção bacteriana. O objetivo dos antibióticos é tratar infeções causadas por bactérias e não por vírus ou fungos. A maioria das infeções que leva as pessoas às urgências são infeções virais, como a gripe. O antibiótico faz muito sentido, mas quando suspeitamos de uma infeção bacteriana, que requer diagnóstico de um médico ".

Os antibióticos aliviarem as dores é também um mito. Estes medicamentos não são analgésicos.

Parar de tomar o antibiótico quando se sente melhor também é um dos mitos associados aos antibióticos.

Margarida Graça Santos esclarece, em entrevista à SIC Notícias, que se parar de tomar o antibiótico antes do tempo pode levar a resistências às bactérias. Por isso, realça: é importante tomar o antibiótico conforme foi prescrito pelo médico.

"Quando não se cumpre o recomendado, pode acontecer que, em vez de conseguirmos matar as bactérias, como é suposto com a duração e horas adequadas, estamos a enfraquecê-las. Mas continuam lá. Faz com que se tornem mais resistentes aos tratamentos", acrescenta a médica interna de Medicina Geral e Familiar.