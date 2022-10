Empresa portuguesa dá um dia por mês de "licença de saúde mental e menstrual" aos trabalhadores

"Sabemos também que a saúde mental e a menstruação podem ser um tema desconfortável ou mesmo tabu no local de trabalho, e é importante aumentar a sensibilização para estes temas e assegurar que as nossas pessoas saibam que os apoiamos" diz Dalia Turner, a vice-presidente dos Recursos Humanos da empresa.

A empresa, que opera na gestão de riscos financeiros, refere em comunicado que este dia destina-se ao "autocuidado relacionado com sintomas de saúde física e/ou mental, e/ou sintomas relacionados com a menstruação ou menopausa".

No comunicado, a empresa faz referência a alguns dados relacionados com a saúde mental. De acordo com a Harvard Business Review, metade dos Millennials e 75% da Geração Z deixaram os seus postos de trabalho no passado por motivos associados à saúde mental.

Não é a primeira vez que Feedzai adota medidas inovadoras, agosto de 2021 a empresa implementou a semana de quatro dias de trabalho para os mais de 600 funcionários a nível mundial.