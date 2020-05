Festival Lisb-On regressa em 2021

A edição deste ano do festival Lisb-On, dedicado à música eletrónica e que deveria acontecer em setembro em Lisboa, foi cancelada, anunciou hoje a organização, referindo o regresso em 2021.

A 7.ª edição do Lisb-On, inicialmente marcada para 04, 05 e 06 de setembro deste ano no Parque Eduardo VII, em Lisboa, passa "para os dias 03, 04 e 05 de setembro de 2021", de acordo com a organização do festival num comunicado hoje divulgado.

O cartaz para este ano incluía, entre outros, Kamaal Williams, Tony Allen (que morreu entretanto, em 30 de abril), Jeff Mills, Body & Soul (Danny Krivit, François K, Joe Claussel), Convextion aka E.R.P., Magazino, Nicolas Lutz, Pedro Ricciardi e Zenner.

"Para que esta edição não fique esquecida, faremos todos os esforços para que o cartaz deste ano se repita em 2021, à exceção do lendário Tony Allen, de quem nos despedimos com incomensurável tristeza", refere a organização do festival.

Os passes já comprados para os dias 03, 04 e 05 de setembro deste ano "serão válidos, sem que seja necessária qualquer troca", apelando a organização "a todos para que, podendo, mantenham o seu bilhete".

Quem decidir manter o passe, que agora custa 65 euros, pode pedir à organização um código promocional, através do email [email protected], que permitirá a compra de um outro passe de três dias, válido para a edição de 2021, "pelo valor do 'early bird' de 45 euros".

Aos detentores de passe "que não possam ir à edição de 2021, o Lisb-On assegurará a devolução do valor do bilhete", devendo os pedidos de reembolso ser feitos para o email [email protected], até ao dia 31 de maio de 2020", e a devolução do valor do bilhete será feita até ao final do mês de setembro de 2020".

A organização do Lisb-On lembra que "os cancelamentos de eventos musicais e culturais no mundo e no país têm colocado promotores, artistas, agentes e técnicos numa situação extremamente delicada", apelando aos frequentadores do festival "que encontrem uma forma de ajudar a sua comunidade e este planeta que é tão precioso e essencial à vida".

"Doem a quem mais precisa, sejam bons vizinhos, comprem produtos nacionais, voluntariem-se em ações solidárias nas vossas cidades, reduzam o vosso consumo e a vossa pegada ecológica e ajudem se possível a Casa dos Animais de Lisboa, através de doações ou de adoção responsável. Todos merecem um lar".

A primeira edição do Lisb-On #JardimSonoro, que a organização apresenta como "um festival de música inovador no centro da cidade de Lisboa, dividido em dois momentos: o dia e a noite, tirando partido do melhor que a capital tem para oferecer", realizou-se em 2014.

Na 6.ª edição, que decorreu entre 06 e 08 de setembro do ano passado, atuaram, entre outros, Róisin Murphy, Carl Craig, Moodymann, Horse Meet Disco e Marcel Dettmann.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.190 mortes e 28.583 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.184 para 1.190, mais 6 - uma subida de 0,5% -, enquanto o número de infetados aumentou de 28.319 para 28.583, mais 264, o que representa um aumento de 0,9%.

O número de casos recuperados subiu de 3.198 para 3.328, mais 13 do que no dia anterior.

Há 673 doentes internados, 112 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

Mais de 300 mil mortos e mais de 4,4 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 302.489 pessoas e infetou mais de 4,4 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 302.489 pessoas e há mais de 4.454.090 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 85.906 óbitos em 1.417.889 casos. Pelo menos 246.414 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 33.998 óbitos em 236.711 casos, a Itália com 31.368 óbitos (223.096 casos), a Espanha com 27.459 óbitos (230.183 casos) e a França com 27.425 óbitos (178.870 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.933 casos (quatro novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.209 recuperações.

A Europa totalizou 163.128 mortes para 1.839.657 casos, Estados Unidos e Canadá 91.482 mortes (1.491.290 casos), América Latina e Caraíbas 25.662 mortes (451.556 casos), Ásia 11.581 mortes (331.194 casos), Médio Oriente 7.956 mortes (256.960 casos), África 2.554 mortes (75.078 casos) e Oceânia 126 mortes (8.363 casos).

