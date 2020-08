Trini Lopez, cantor de La Bamba, morreu aos 83 anos vítima de Covid-19

Trini Lopez, cantor e guitarrista que ganhou fama com as suas versões de “Lemon Tree” e “If I Had a Hammer” na década de 1960, com o êxito "La Bamba", foi apoiado por Frank Sinantra, morreu na terça-feira aos 83 anos na sequência de complicações da Covid-19..

A morte foi confirmada pelo realizador P. David Ebersole, que acabou de filmar um documentário sobre Trini Lopez com Todd Hughes, que disse que Lopez morreu de complicações da Covid-19 no Desert Regional Medical Center em Palm Springs, Califórnia.

O colega e músico Joe Chavira disse que ambos tinham acabado de gravar “If By Now”, uma música para angariar dinheiro para bancos alimentares durante a pandemia.

Orientado por Buddy Holly e Frank Sinatra, Lopez tornou-se uma estrela internacional cantando em inglês e espanhol. Ao contrário de cantores mexicanos-americanos, como Ritchie Valens, Lopez rejeitou o conselho de mudar o nome e abraçou abertamente sua herança mexicana-americana, apesar dos avisos de que poderia prejudicar a carreira.

“Eu insisti em manter o meu nome Lopez”, disse ao The Dallas Morning News em 2017. “Tenho orgulho de ser um Lopez. Tenho orgulho de ser mexicano ”.

Lopez também foi ator, tendo aparecido no drama da Segunda Guerra Mundial "The Dirty Dozen", na comédia "The Phynx" e no programa de televisão "Adam-12".

Foi também criador de guitarras que se tornaram as favoritas de Dave Grohl e de outras estrelas do rock.

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 736.828 mortos e mais de 20.122.700 casos foram diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais 12.080.900 foram considerados curados.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.761 mortes e 52.945 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.759 para 1.761, mais 2 do que na segunda-feira. Já o número de infetados aumentou de 52.825 para 52.945, mais 120.

O número de pessoas internadas é de 365, menos 10 do que na segunda-feira, e nos cuidados intensivos estão 35 pessoas, mais 6.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar para 38.760, mais 160 do que na segunda-feira.

