Ordem dos Médicos quer tornar obrigatório o uso de máscara na rua 

O Gabinete de Crise para a Covid-19 diz que é agora, no verão, que se deve potenciar ao máximo a eliminação do vírus para que no inverno não haja um aumento exponencial de casos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.761 mortes e 52.945 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.759 para 1.761, mais 2 do que na segunda-feira. Já o número de infetados aumentou de 52.825 para 52.945, mais 120.

O número de pessoas internadas é de 365, menos 10 do que na segunda-feira, e nos cuidados intensivos estão 35 pessoas, mais 6.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 38.760, mais 160 do que na segunda-feira.