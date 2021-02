Carmen Dolores. "Todos nós temos de aprender com ela. A sua vida é um caminho de serenidade"

Uma carreira ímpar, pautada pela discrição e pelos aplausos do público que reconhecia a excelência do trabalho de Carmen Dolores. Partiu aos 96 anos.

Entre as inúmeras distinções que mereceu destacam-se as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, atribuídas em 2018 por Marcelo Rebelo de Sousa e também Jorge Sampaio a tinha condecorado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Realiza-se esta sexta-feira, em Lisboa, o funeral de Carmen Dolores.