Apesar do bom prognóstico, Tony Carreira vai continuar em observação no Hospital de Faro, onde já recebeu a visita de familiares. O cantor sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio.



A recuperar bem do cateterismo a que foi sujeito, já se abriram as portas da enfermaria à visita da família do cantor.



Estável e consciente, Tony Carreira vai para já continuar em observação. A equipa do artista, de 57 anos, tinha na véspera garantido nas redes sociais.