Homem confessa ter roubado obras de Picasso e Mondrian

Na Grécia, um homem de 49 anos confessou ter roubado duas pinturas, uma de Picasso e outra de Mondrian. Os quadros estavam escondidos numa ravina de um zona florestal.

As duas pinturas foram retiradas da Galeria Nacional há nove anos. A polícia grega anunciou que o crime foi resolvido depois de uma denúncia. O suspeito foi detido.

O ladrão tinha trabalhado na construção civil e também como pintor. Conseguiu roubar os dois quadros em 2012, aproveitando as falhas do sistema de segurança do edifício localizado no centro de Atenas.

A pintura cubista a óleo de Pablo Picasso, “Cabeça de Mulher”, data de 1939 e foi oferecia pelo artista à Grécia em homenagem pela resistência à ocupação dos nazis.

“O Moinho”, de Mondrian, data de 1905 e foi um presente entregue por proprietário à Galeria Nacional.

As pinturas foram guardadas primeiro em casa, numa instalação improvisada construída na casa de banho. Depois, escondeu as pinturas numa zona rural, a cerca de 45 quilómetros a sudeste de Atenas.

A Galeria Nacional da Grécia foi reaberta este ano depois de ter estado fechada para obras.