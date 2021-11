Super Bock em Stock: "O palco é um local sagrado mas, nestes tempos, ainda é mais especial"

O Super Bock em Stock regressou às 10 salas de espetáculos da Avenida da Liberdade, em Lisboa, apesar da preocupação ter crescido devido à evolução da pandemia no país.

The Legendary Tigerman partilhou o palco do Teatro Tivoli com a bateria e a guitarra e é um dos cerca de 50 artistas a atuar no festival. Já o rapper T-Rex atuou no Capitólio.

O festival, que foi adiado no ano passado devido à pandemia, continua neste sábado e do cartaz fazem parte nomes como Moullinex, Cláudia Pascoal e Iceage.