Super Bock Super Rock: A$AP Rocky, Leon Bridges e Metronomy subiram ao palco

A primeira noite do Super Bock Super Rock contou com as atuações de Leon Bridges e A$AP Rocky. A 26.ª edição do festival de música foi forçada a alterar o local devido à situação de contingência definida pelo Governo.

O rapper norte-americano, A$AP Rocky não permitiu a captação de imagens durante o concerto.

A SIC esteve à conversa com o vencedor de um Grammy em 2019, Leon Bridges, considerado um dos nomes fortes da música soul moderna. Após a atuação no Coliseu do Porto, o artista terminou a digressão europeia no Super Bock Super Rock.

Os Metronomy são conhecidos pelo público português.

Esta sexta-feira são esperados os artistas Da Baby e C. Tangana.