Benji Price no Super Bock Super Rock: "Tenho um problema com o perfecionismo"

Benji Price, alter ego de João Ferreira, subiu esta sexta-feira ao palco LG do Super Bock Super Rock. Não foi a primeira vez que tocou na Altice Arena, mas foi a estreia em nome próprio no festival.

O artista que já trabalhou com nomes grandes do hip hop português como Plutónio, Bispo ou 9 Miller e com outros menos prováveis - Vitor Kley e Ana Malhoa - trouxe ao Super Bock Super Rock músicas do primeiro trabalho a solo, ígneo, e do álbum que fez em colaboração com Profjam, SYSTEM.

Acompanhado pela banda de quatro elementos, Benji Price levou centenas de fãs do hip hop nacional ao palco exterior do festival e contou com a presença de Xtinto, rapper que também aparece em ígneo.

Em entrevista à SIC Notícias, admitiu que não é o maior fã de cantar ao vivo. "Sinto que ainda não consegui encontrar uma versão das minhas músicas que transpusesse na perfeição de estúdio para o contexto live", disse.

Mesmo assim, Benji Price consegue pôr o perfecionismo de lado e divertir-se em palco. "[O perfecionismo] É uma coisa boa do ponto de vista do trabalho, significa que estou sempre a correr atrás", afirmou.