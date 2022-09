William Klein, entre fotografia e cinema

Com a morte do americano William Klein — no dia 10 de setembro, em Paris, contava 94 anos —, desaparece um dos génios da fotografia do século XX (e mais além…). Através de um trajecto multifacetado, ele foi capaz de se exprimir com a mesma agilidade no foto-jornalismo e nas imagens de moda, de alguma maneira rasurando as respectivas fronteiras.

Vale a pena lembrar que Klein foi também um exemplo de agilidade e versatilidade, “transpondo” a sua visão fotográfica para o suporte cinematográfico. Assim, encontramos na sua filmografia títulos sobre temas tão variados como os teatros da Broadway (“Broadway by Light”, 1958), os problemas do trânsito (“Les Troubles de la Circulation”, 1962) ou o boxe (“Cassius, Le Grand”, 1965); participou mesmo num dos filmes emblemáticos do final da Nova Vaga francesa, “Loin du Viêt Name”” (1967), assinando um dos sete episódios em que outros tantos cineastas — incluindo Jean-Luc Godard, Chris Marker e Agnès Varda — reflectiam sobre as convulsões da guerra do Vietname.

Porventura o seu trabalho de maiores e mais importantes consequências práticas e teóricas será a série de curtas-metragens “Contacts”, produzida ao longo das décadas de 1980/90. Klein foi o responsável pelo conceito: convidar fotógrafos das mais diversas origens e estilos para, em cerca de 10/12 minutos, darem a conhecer o seu universo criativo através das provas de contacto das respectivas fotografias.

Entre as mais de três dezenas de participantes na série encontramos Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon e Andreas Gursky. Klein assinou o episódio nº 1 (reproduzido aqui em baixo); tendo como base as suas fotografias, viria a criar o livro “Painted Contacts” (a que se refere a imagem em cima), uma colecção de provas de contacto, precisamente, transfiguradas por elementos de carácter pictórico.