Coldplay cancelam oito concertos no Brasil, Chris Martin está doente

“É com profundo pesar que somos forçados a cancelar os espectáculos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Devido a uma infeção pulmonar grave, o Chris [Martin] tem indicações médicas sérias para descansar nas próximas três semanas”. A informação consta num comunicado, divulgado esta terça-feira, nas redes sociais dos Coldplay.

A banda britânica cancelou, assim, oito concertos no total - seis em São Paulo nos dias 15, 16, 18 e 19, 21 e 22 deste mês, e dois no Rio de Janeiro, a 11 e 12 de outubro. A promessa é agora do anúncio “em breve” de novas datas mas só no início de 2023, este ano é já certo que os espectáculos não vão realizar-se.