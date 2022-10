Coldplay levam a palco "hino" dos protestos no Irão

Os Coldplay interpretaram uma música iraniana de protesto, em Buenos Aires.

O tema tocado no concerto tem sido um símbolo para os manifestantes, na onda de protestos que há semanas assolam o Irão.

A banda britânica convidou uma atriz iraniana, Golshifteh Farahan, para cantar a música.

Antes de ecoar perante mais de 60 mil pessoas no estádio River Plate, em Buenos Aires, o tema "Baraye" já era visto como uma espécie de hino para a revolta de vários outros milhares de pessoas que se têm manifestado no Irão e no mundo, desde a morte de Mahsa Amini a 16 de setembro.

O momento acompanhado pelo vídeo de Shervin Hajipour foi visto em mais de 80 países onde o concerto estava a ser emitido em direto. Shervin Hajipour foi preso por criar o tema, mas já foi libertado pela polícia iraniana.

Este foi o quinto de 10 concertos dos Coldplay no estádio River Plate na Argentina. Fazem parte da digressão "Music of The Spheres", que também vai passar por Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra, de 17 a 21 de maio do próximo ano.