Os norte-americanos Queens of the Stone Age vão atuar no último dia da 15ª edição do NOS Alive.

Depois de The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Maroon 5 e Arctic Monkeys, a organização confirmou a vinda a Portugal da banda de John Homme, que conta já com uma carreira de mais de vinte anos. Queens of the Stone Age vão atuar no dia 8 de julho no palco NOS.