Sessão de Cinema: “S de Stanley”

Qual a relação da minuciosa preparação dos filmes de Stanley Kubrick (1928-1999) com a lista de compras de supermercado por ele elaboradas, incluindo os seus camarões preferidos?… Em boa verdade, não há qualquer relação. Há, isso sim, uma forma de coexistência de factos muito diversos (e, naturalmente, de diferente importância) que podem ajudar a elaborar um retrato alternativo do autor de títulos lendários como “2001: Odisseia no Espaço” (1968) ou “Shining” (1980), um retrato que não seja banalmente mitológico nem demasiado abstracto.

É isso que acontece em “S de Stanley” (2015), por certo um dos documentários mais originais, e também mais fascinantes, que já se fizeram sobre criadores cinematográficos. A chave da questão é, neste caso, Emilio D’Alessandro, singularíssima personagem que foi assistente pessoal de Kubrick e, em particular, seu motorista.

Ao tomar conhecimento da sua história, o realizador italiano Alex Infascelli conseguiu não só que D’Alessandro se mostrasse disponível para dar conta da sua experiência, mas também que fosse possível mostrar muitos objectos e documentos (nomeadamente fotografias e notas escritas) ligados a um dos nomes grandes do cinema moderno.

O resultado tem qualquer coisa de sedutor e, ao mesmo tempo, desconcertante, já que “S de Stanley” nos permite aceder de forma francamente original aos bastidores de vários filmes de Kubrick — em particular o seu épico sobre a guerra do Vietname, “Nascido para Matar” (1987) —, ajudando-nos a compreender o tecido de relações humanas através do qual um filme é produzido. Estamos, por isso, perante um retrato íntimo do cinema que é também a crónica de uma amizade.

