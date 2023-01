Sessão de Cinema: “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant”

Na produção de 2022 do cinema francês, um dos destaques foi “Peter von Kant”, belo exemplo da arte melodramática do realizador François Ozon. Era, afinal, uma variação sobre a herança de um dos seus mestres: o alemão Rainer Werner Fassbinder (1945-1982).

Assim, cinquenta anos antes, portanto em 1972, Fassbinder tinha filmado “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant”, título que agora podemos ver ou rever graças ao streaming. Trata-se de uma das recriações cinematográficas do autor, neste caso adaptando a peça homónima de sua autoria.

Em cena está a estilista Petra von Kant — interpretada por Margit Carstensen (n. 1940), personalidade lendária do teatro e cinema da Alemanha —, uma estilista com grande prestígio no mundo da moda. No seu universo fechado e claustrofóbico circula uma pequena galeria de figuras femininas a viver uma tragédia suspensa pontuada pelas convulsões do impulso amoroso.

Para lá da riqueza dos diálogos, extraordinário é o modo como Fassbinder, respeitando o “fecho” do espaço teatral, vai construindo uma narrativa em que tudo decorre de elementos visceralmente cinematográficos. Observe-se, por exemplo, a imponência do cenário dominado por uma reprodução do quadro “Midas e Baco” (1629), de Nicolas Poussin. Ou ainda o jogo subtil e elegante entre as imagens que abarcam todo o cenário e os grandes planos das notáveis actrizes, incluindo Hanna Schygulla, Irm Hermann e Eva Mattes.

Estreado na competição do Festival de Berlim de 1972, “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant” rapidamente se transformou numa referência de culto, sendo, afinal, um dos clássicos da produção alemão da segunda metade do século XX. Pormenor a reter: as imagens têm assinatura de Michael Ballhaus (1935-2017), talentoso director de fotografia que, mais tarde, em Hollywood, trabalhou, entre outros, com Francis Ford Coppola e Martin Scorsese.

