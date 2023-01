Madonna confirma segundo concerto em Lisboa

A rainha do pop tem mais uma data em Lisboa. Depois de ter esgotados o bilhetes para o concerto, a produtora Ritmos e Blues anunciou um segundo concerto: Madonna vai atuar no Altice Arena também no dia 7 de novembro.

Os bilhetes para a nova data da “The Celebration Tour” vão ser colocados à venda na próxima sexta-feira (27 de janeiro), a partir das 10:00. Poderá adquiri-los através do Blueticket ou nos locais habituais. Os membros do clube de fãs terão acesso a pré-venda.

Segundo o comunicado, “a ‘The Celebration Tour’ vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical”.

A cantora afirma estar “entusiasmada por explorar o maior número de canções possível” e dar aos seus fãs “o espetáculo que há tanto tempo esperam”.

Os bilhetes para o primeiro concerto foram colocados à venda na passada sexta-feira, tendo esgotado rapidamente. Os preços variam entre 40 e 300 euros. Os pacotes VIP podem chegar aos 1.037,84 euros.