Sessão de Cinema: “Offside - Fora de Jogo”

Grande notícia desta semana é a chegada às salas de cinema do filme “Ursos Não Há”, do iraniano Jafar Panahi. É mais um título essencial do trabalho de um cineasta que, desde 2010, tem sido alvo de várias formas de condenação por parte das autoridades do seu país, a ponto de ter sido proibido de filmar durante 20 anos — o que, em qualquer caso, não tem acontecido como o provam “Ursos Não Há”, ou ainda outras obras como “Taxi” (2015) e “Três Rostos” (2018), ambas também lançadas no mercado português.

O amor de Panahi pelo seu país traduz-se no misto de frieza e contundência com que tem sabido olhar para as feridas internas da sociedade iraniana. Vale a pena, por isso, recorrer ao streaming e descobrir ou reencontrar um dos seus filmes anterior à data atrás referida — por exemplo, “Offside - Fora de Jogo”, distinguido com um Urso de Prata no Festival de Berlim de 2006.

A premissa é muito fácil de resumir: tudo começa com uma rapariga, interpretada por Sima Mobarak-Shahi, que se disfarça de rapaz para poder assistir a um jogo de futebol entre as seleções do Irão e do Bahrain (referente à fase de qualificação para o Mundial)… Porquê o seu disfarce? Porque no Irão as mulheres não estão autorizadas a assistir a jogos de futebol. Descoberta por um segurança, é enviada para a cela de uma prisão onde encontra outras raparigas que tentaram consumar a mesma proeza…

Notável na narrativa de Panahi (em boa verdade, em todo o seu cinema) é o cuidado com que conta esta história, não através de generalizações mais ou menos abstractas, antes num tom de metódico realismo. As personagens são figuras vivas e verosímeis, enquanto os lugares possuem um imediato efeito de verdade. “Offside - Fora de Jogo” é um testemunho social concebido a partir de um entendimento tão rigoroso quanto didáctico do próprio trabalho cinematográfico.

