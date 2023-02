Lil Nas X é a mais recente confirmação do NOS Alive 2023, anunciou a promotora Everything Is New. O artista vai aturar no Palco NOS no dia 7 de julho, sexta-feira.

É a primeira vez do rapper, cantor e compositor norte-americano Lil Nas X a atuar em Portugal.

Com 23 anos, soma 11 nomeações aos GRAMMYs, dois deles ganhos, com "Old Town Road", a canção mais certificada na história da Recording Industry Association of America (RIAA). O remix desta música, com Billy Ray Cyrus, tornou-se o número 1 que mais tempo esteve no topo na história da Billboard Hot 100, liderando a tabela durante 19 semanas seguidas, informou a Everything Is New.