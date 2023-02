Os famosos Pastel de Belém e pastel de nata foram considerados os melhores bolos do mundo, de acordo com o guia Taste Atlas, numa lista com meia centena de diferentes tipos de pastelaria.

Entre os 50 melhores bolos do mundo, o primeiro classificado está reservado para o típico Pastel de Belém, com uma pontuação de 4,9 em 5. Logo a seguir, o segundo lugar também está reservado para Portugal com o pastel de nata, que tem uma classificação de 4,8.

Na lista está também presente a Bola de Berlim portuguesa, no 26.º lugar, com uma pontuação de 4.5. O guia refere-se ao bolo como um “donut recheado” e o sítio que aconselha para saborear é o famoso Zé Natário , em Viana do Castelo.