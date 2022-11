A caminho do Catar

Pastéis de nata, bacalhau, feijoada e até francesinha 'especial'. Uma questão de comida portuguesa (e não só) neste Mundial

Neste quarto episódio, a gastronomia é o prato principal. No Catar a comida é bastante condimentada e tudo é feito com a mão direita. Em qualquer circunstância os cataris oferecem água, chá ou café árabe e, sempre, com a mão direita, a “mais purificada”. A cultura gastronómica no Catar foi muito influenciada pela forte presença de estrangeiros no país e a mistura de comidas de diferentes partes do mundo é visível. “É mais difícil encontrar comida catari do que de outras nacionalidades”. A caminho do Catar é um podcast de Nuno Luz com sonoplastia de João Luís Amorim