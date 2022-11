A caminho do Catar

O Catar está a mudar? E será possível transformar este país árabe a todos os níveis?

Deserto, praia, cidade: a arquitetura conta-nos histórias sobre os lugares e, no caso do Catar, não é diferente. Um país árabe em acelerado crescimento e mudança, a abrir-se para o mundo, conseguirá oferecer uma qualidade de vida com altos padrões a todos os níveis? Neste episódio, Mónica Lima, guia turística portuguesa, leva-nos a passear pelos cenários mais famosos do primeiro país árabe a receber um Mundial de futebol. E fala ainda das 'recordações' que os adeptos podem adquirir, desde a mascote do Campeonato do Mundo a peças em ouro ou até pérolas. A caminho do Catar é um podcast de Nuno Luz com sonoplastia de João Luís Amorim