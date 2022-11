A caminho do Catar

Tudo sobre os estádios de futebol, as tradições árabes e as polémicas deste Mundial. Oiça aqui o podcast completo 'A Caminho do Catar'

São nove episódios sobre o anfitrião do Campeonato do Mundo de 2022. Que país é este, afinal? Oiça o podcast assinado por Nuno Luz com entrevistas a muitos portugueses que vivem e trabalham no Catar e também treinadores de futebol e jornalistas que fizeram a cobertura de notícias sobre a violação de direitos humanos durante a construção de uma série de estádios altamente tecnológicos e inovadores