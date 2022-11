A caminho do Catar

Luzes, câmara, ação: um Mundial altamente tecnológico (e polémico)

É o 21º Mundial da história do futebol, o último a ser jogado por 32 países. No Catar vão estar 36 árbitros e será o primeiro Mundial com 3 mulheres, 9 assistentes e 24 árbitros de VAR. Este campeonato do Mundo ficará muito marcado pela aplicação de nova tecnologia nos jogos, mas também pelos relatórios que revelaram a falta de condições de trabalho que levaram à morte de vários operários na construção dos estádios. A caminho do Catar é um podcast de Nuno Luz com sonoplastia de João Luís Amorim