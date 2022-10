A caminho do Catar

Portugueses a viver no Catar: “É um país muito rico e compensa vir para cá trabalhar”. Oiça o podcast de Nuno Luz a caminho do Mundial

O Catar é um país pequeno onde vivem quase 3 milhões de pessoas e vai receber 4 jogos por dia num perímetro reduzido. Será um Mundial de futebol onde todos os adeptos estão concentrados na mesma cidade. Por isso mesmo as autoridades estão a tomar medidas e pedem às empresas para mudarem as rotinas habituais. Neste segundo episódio do podcast A Caminho do Catar, fique a conhecer um dos maiores casos de sucesso português na área dos negócios, a Talabat