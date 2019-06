Diogo Ganchinho na final dos trampolins nos Jogos Europeus

O ginasta português Diogo Ganchinho apurou-se esta terça-feira para a final da prova de trampolins dos II Jogos Europeus, com o segundo melhor desempenho em Minsk.

Ganchinho somou 110.660 pontos, apenas atrás do bielorrusso Uladzislau Hancharou, com 113.480 pontos, e à frente do russo Mikhail Melnik, com 110.635 pontos.

Diogo Abreu foi sétimo, com 109.455, mas falha a final, por só se apurar um ginasta por país.Juntos, os dois atletas foram quartos na prova de trampolins sincronizados.

Portugal já conquistou oito medalhas em Minsk2019, uma de ouro, quatro de prata e três de bronze.Na primeira edição dos Jogos Europeus, em Baku, Portugal subiu 10 vezes ao pódio.

Lusa