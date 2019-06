Pimenta e K4 500 masculino e feminino nas finais da canoagem nos Jogos Europeus

Fernando Pimenta em K1 1.000 e os K4 500 masculino e feminino de Portugal apuraram-se esta terça-feira para a final dos II Jogos Europeus, enquanto as restantes tripulações lusas falharam as regatas das medalhas em Minsk.

Pimenta, campeão do mundo em título nesta distância, bem como nos 5.000, comandou toda a prova que concluiu em 3.30,588 minutos, mais rápido do que o 'anfitrião' Aleh Yurenia, que chegou a 1,003 segundos, e do que o dinamarquês René Poulsen, a 1,920.A final, na qual vai reencontrar estes dois rivais, disputa-se na quarta-feira, às 08:00, hora de Lisboa.

O quarteto composto por David Varela, Emanuel Silva, João Ribeiro e Messias Baptista mostrou novamente forte andamento e venceu a sua semifinal, em 1.20,379 minutos, batendo a França por 0,103 segundos e a Itália por 1,278 - a final realiza-se às 08:10 de quarta-feira.

Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho foram terceiras, em 1.34,067 minutos, a 367 milésimos de segundo da Dinamarca e a 37 milésimos da Espanha -- a regata das medalhas final é às 09:05 de quarta-feira.

Nas canoas, Bruno Afonso e Marco Apura foram quartos na meia-final, a somente um lugar de entrar na regata decisiva. As jovens e ainda pouco experientes Sara Sotero em K1 500 e Francisca Carvalho/Sara Sotero em K2 500 ficaram-se pelas eliminatórias, com o nono lugar nas respetivas séries.

A seleção lusa soma nos presentes Jogos uma medalha de ouro, por intermédio de Carlos Nascimento, nos 100 metros, e agora quatro de prata, com o judo a juntar-se ao ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio) e às ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg) e pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai).

Lusa