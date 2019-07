Atlético de Madrid oficializa contratação de João Félix

O Atlético de Madrid oficializou esta quarta-feira a contratação de João Félix ao Benfica.

O anúncio foi feito através das redes sociais do clube espanhol, que publicou um vídeo, com a hashtag #PuroTalento, que mostra o jogador de 19 anos com a camisola do Atlético.

Já o Benfica enviou um comunicado à CMVM para informar que chegou a acordo com o clube de Madrid para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos de João Félix, pelo montante de 126 milhões de euros.

No comunicado, o clube da Luz explica que o Atlético pagará 30 milhões de euros a pronto e que a SAD efetuará "uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de 6milhões de euros".

"Por último, de referir que os encargos com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a € 12.000.000 (doze milhões de euros) e que o Club Atlético de Madrid, SAD será responsável pelo pagamento do valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros, o qual não poderá ser deduzido ao montante da transferência acordado com a Benfica SAD acima mencionado."

João Félix fez parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos dragões. Chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.

Esta temporada, o avançado estreou-se pela equipa principal, pela qual fez 43 jogos e marcou 20 golos, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.



