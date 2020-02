A análise do caso Marega pelos comentadores do programa "O Dia Seguinte"

Os comentadores do programa "O Dia Seguinte", da SIC Notícias, Paulo Baldaia, Rodrigo Roquette e Vaco Mendonça, analisaram os insultos racistas de que Moussa Marega foi alvo durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, do passado domingo, e partilham a opinião de que este caso pode ser um bom ponto de partida para que se discuta com rigor o problema do racismo em Portugal.

Veja mais: