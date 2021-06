Charles Silva chegou a acordo para rescindir com o Marítimo para assinar pelo Vizela.

O guarda-redes brasileiro de 27 anos vai assinar com a equipa de Vizela por uma temporada (até junho de 2022). Depois de seis anos ao serviço do Marítimo, Charles decide rescindir o contrato com a equipa da Madeira para continuar na I Liga. Na última temporada, o jogador participou apenas em quatro jogos.