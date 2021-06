Henrique Jocú vai deixar o Benfica para reforçar o Portimonense.

Ao que o 'Mercado Aberto' conseguiu apurar, não haverá dinheiro envolvido na transferência, com os encarnados e a equipa do Algarve a dividirem, de forma igual, o passe do médio defensivo de 19 anos.

Na última época, Henrique Jocundidades participou em vinte e dois jogos pela equipa de sub-23 e em apenas um na equipa B do Benfica.