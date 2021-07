Etienne Marius Catena vai deixar a AS Roma, a custo zero, para assinar pelo Sporting.

O central italiano chegou a acordo com os leões para a assinatura de um contrato válido até junho de 2024. O defesa vai ficar com uma cláusula de rescisão de 45 milhões euros. O 'Mercado Aberto' sabe que o jogador vai ser integrado na equipa B do Sporting.

Na última temporada, ao serviço da equipa sub-17 da Roma, Etienne Catena participou em vinte e sete jogos.