José Martínez Marsà vai ser jogador do Sporting.

O defesa de 19 anos não aceitou renovar com o Barcelona e chegou a acordo com os leões para assinar um contrato válido para as próximas três temporadas com mais duas de opção. O 'Mercado Aberto' sabe que o jogador vai ficar com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e que, numa fase inicial, vai estar ao serviço da equipa B do Sporting.

Na última época, ao serviço do Barcelona B, José Marsà participou em apenas sete jogos.