Exclusivo. Ricardo Esgaio não treinou para viajar para Lisboa

Negócio fechado: Ricardo Esgaio vai ser jogador do Sporting CP.

O lateral direito não treinou na manhã desta sexta-feira em Braga, uma vez que, Sporting e SC Braga chegaram a um acordo para a transferência do jogador pelo valor de 5,5 milhões de euros por 80% do passe do jogador. Recorde-se que os leões já tinha 20% dos direitos económicos do atleta, ficando assim com os 100%. Ricardo Esgaio vai assinar um contrato de cinco anos com o Sporting e fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Chegou assim ao fim mais uma 'novela' entre os minhotos e a equipa de Alvalade, que mais uma vez conseguiu garantir a Rúben Amorim o reforço que tanto queria.