Copa América: Neymar quer a "Argentina na final"

O avançado brasileiro Neymar, que assistiu Lucas Paquetá para o golo da vitória do Brasil sobre o Peru (1-0) nas meias-finais da Copa América em futebol, disse na segunda-feira que quer a Argentina na final.

Quanto ao jogo com os peruanos, o jogador do Paris Saint-Germain deixou elogios a Lucas Paquetá, que resolveu o encontro, aos 35 minutos, em resposta a um passe seu.

"O Paquetá um grande jogador, que vem crescendo a cada partida, a cada jogo que representa a seleção. Fez uma grande temporada pelo seu clube [Lyon] e está a demonstrar que pode ser um jogador muito importante para nós. Fico contente com o jogo que fez. Jogou muito e está de parabéns", disse Neymar.

O que o '10' dos 'canarinhos' não gostou foi da postura do árbitro chileno Roberto Tobar.

"Não pode fazer o que fez. É uma falta de respeito para com todos os jogadores, a forma como ele fala, como ele olha, o que ele fala em campo com os jogadores. Desde o primeiro minuto, eu fui falar com ele e ele foi muito arrogante", queixou-se.