Copa América. Brasil segue para a final depois de vencer o Peru

O Brasil está na final da Copa América, depois de eliminar o Peru por 1-0. A Argentina e a Colômbia disputam na madrugada desta quarta-feira a outra vaga na final da competição.

Neymar foi quem mais brilhou na equipa do Brasil – que já era favorita à vitória. Antes dos 20 minutos, o guarda-redes do Peru consegui travar Neymar e Richarlison na mesma jogada, adiando o golo do Brasil.

O único golo da partida chegava aos 35 minutos: Neymar serviu Paquetá que fez o 1-0. O resultado refletia a pouca agressividade peruana perante o volume ofensivo do Brasil.

Na segunda parte, o Peru mexeu na equipa e mudou. Apareceu mais dinâmico e mais forte no ataque. Apesar da derrota, o Peru terminou as meias finais com o sentido de dever cumprido.

A outra meia final joga-se na madrugada desta quarta-feira: Argentina e Colômbia disputam a segunda vaga na final.