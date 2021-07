Benfica contrata avançado Yaremchuk ao Gent por 17 milhões de euros

O Benfica anunciou este sábado a contratação do futebolista ucraniano Roman Yaremchuk aos belgas do Gent por 17 milhões de euros, com o avançado a assinar um contrato válido até junho de 2026.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa (...) que adquiriu os direitos desportivos e 75% dos direitos económicos do jogador Roman Yaremchuk pelo montante de 17 milhões de euros ao KAA Gent", referem os encarnados em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O internacional ucraniano, de 25 anos, assinou um contrato de cinco temporadas, válido até junho de 2026, que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

Veja mais: