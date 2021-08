CR7 de saída: “Disse-me que já não tem intenção de voltar a jogar pela Juventus”

Cristiano Ronaldo poderá estar a caminho de Inglaterra. A saída da Juventus é já um dado adquirido, mas o futuro está ainda a ser negociado, a poucos dias do fecho da janela de transferências. Futuro que pode passar pelo Manchester City. Esta sexta-feira, CR7 não treinou e, segundo a imprensa italiana, já se despediu dos colegas de equipa.

As dúvidas pairam há vários dias, mas a confirmação chegou esta sexta-feira, numa conferência de imprensa de Massimiliano Allegri, treinador da Juventus:

“Ontem [quinta-feira] , o Cristiano Ronaldo disse-me que já não tem intenção de voltar a jogar pela Juventus. Por esta razão, não treinou hoje e não vai ser chamado para o jogo de amanhã [sábado].”

Allegri afirma não ter ficado “dececionado” com a decisão do internacional português e que a decisão de Ronaldo “faz parte da vida”.

A ausência de CR7 no treino desta sexta-feira não tinha passado despercebida à imprensa. O jogador esteve no centro desportivo da “Vecchia Signora”, mas terá saído antes de começar o treino de preparação para o jogo com o Empoli.

Já na quarta-feira, Ronaldo não realizou o treino por queixas no braço, depois de ter chocado com o brasileiro Alex Sandro. O jogador saiu do centro de treinos acompanhado por um elemento da equipa técnica.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, chegou a Turim em 2018, vindo do Real Madrid. Tinha ainda uma temporada no contrato para cumprir, mas decidiu deixar Itália depois de três épocas com a camisola da Juventus.