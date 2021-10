Mundial 2022: Fernando Santos chama novos jogadores devido a lesões

A seleção nacional voltou esta terça-feira ao trabalho, agora que estamos na reta final do apuramento para o Mundial de 2022. Sábado há jogo com o Qatar de preparação e desta terça-feira a uma semana com o Luxemburgo para esse apuramento.

Logo no primeiro dia houve lesões que obrigaram a Fernando Santos chamar novos jogadores. Com Rafa e Domingos Duarte lesionados, José Fonte, Rafael Leão e Trincão foram chamados por Fernando Santos.

Neste primeiro dia foi marcada a estreia de Matheus Nunes, que já trabalha na cidade do futebol e pode ter minutos contra o Qatar

Faltam 3 jogos até ao final: Luxemburgo no Algarve, República da Irlanda fora e, a fechar, Sérvia em casa. Portugal leva vantagem sobre a Sérvia de 2 pontos.

Mais três dias de trabalho na cidade do futebol antes do jogo com o Qatar no Algarve, depois a equipa ficará a sul para preparar esse encontro de dia 12 com o Luxemburgo.

